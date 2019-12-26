Kuzey Yıldızı'nda sezonun son bölümü! Kuzey Yıldızı 16. yeni bölüm fragmanları yayınlandı! 

Kuzey Yıldızı'nın Cumartesi akşamı ekrana gelecek bölümünde neler yaşanacak? 2 hafta yeni bölümü yayınlanmayacak olan dizide Yıldız, Şule'yi hayatlarından çıkarmayı başaracak mı?



Yıldız'ın, Kuzey'i yakma tehditi anında gerçek olur. Kuzey'in evinde yangın çıkar. Kuzey'in, Aykut'u dövmesi Yıldız ve ekibinde günün konusu olur. Bu duruma mutlu olan Yıldız, çeyizlerini de dizerek evlenme hayalleri kurar. Kuzey'in kızları okuldan atılır. Kuzey bu durumdan kızlarını nasıl kurtaracak? Yıldız, Çetin'in boşanma delillerine karşılık 1 milyon istemesi sonucunda kollarını sıvar. Tüm birikimlerini bozduran Yıldız, 1 milyonu Çetin'e verir.

16. BÖLÜM 1. FRAGMANI





16. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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