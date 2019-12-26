Kuzey Yıldızı'nda sezonun son bölümü! Kuzey Yıldızı 16. yeni bölüm fragmanları yayınlandı!
Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı her cumartesi akşamı seyircisiyle buluşuyor. Yılbaşı öncesi verilen sezon arasında 2 hafta ekranlardan uzak kalacak dizide neler yaşanacak?
MEDYA 26.12.2019, 16:33
Kuzey Yıldızı'nın Cumartesi akşamı ekrana gelecek bölümünde neler yaşanacak? 2 hafta yeni bölümü yayınlanmayacak olan dizide Yıldız, Şule'yi hayatlarından çıkarmayı başaracak mı?
Yıldız'ın, Kuzey'i yakma tehditi anında gerçek olur. Kuzey'in evinde yangın çıkar. Kuzey'in, Aykut'u dövmesi Yıldız ve ekibinde günün konusu olur. Bu duruma mutlu olan Yıldız, çeyizlerini de dizerek evlenme hayalleri kurar. Kuzey'in kızları okuldan atılır. Kuzey bu durumdan kızlarını nasıl kurtaracak? Yıldız, Çetin'in boşanma delillerine karşılık 1 milyon istemesi sonucunda kollarını sıvar. Tüm birikimlerini bozduran Yıldız, 1 milyonu Çetin'e verir.
16. BÖLÜM 1. FRAGMANI
16. BÖLÜM 2. FRAGMANI
ulusal.com.tr
7°
parçalı bulutlu
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