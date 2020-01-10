Lalizar Hanım eve dönüyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Ocak Cuma günü izle... 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 5 erkek evlenme vaadiyle kandırılıp kaçınca çareyi Müge Anlı'da buldu. Mahkemeye şikayette bulunan 5 erkek, kaptırdıkları paraları geri alma umuduyla yaşıyorlar.

21 gündür eve dönmeyen annesini eve dönmek için ikna etmeye çalışan Ayşe Hanım ve Müge Anlı sonunda isteklerinde başarılı oldu. Lalizar Hanım eve dönmeyi kabul etti.

MÜGE ANLI 10 OCAK CUMA İZLE

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