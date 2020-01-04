Lalizer Özdemir'den şaşırtıcı haber geldi! Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Ocak tamamını izle... Müge Anlı'nın son bölümünde neler oldu?
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert dün yayınlanan 3 Ocak Cuma günü bölümüyle izleyenlerinin karşısındaydı. Son programda neler yaşandı?
MEDYA 04.01.2020, 17:23
Kızının kendisine bağırmasıyla, kendine yaptığı saygısızlığa dayanamamış ve evi terk etmişti. 70 yaşındaki Lalizer Özdemir'in, kavga ettiği kızı ve diğer kızı Müge Anlı'ya annelerini bulmaları için başvurmuştu. Annelerini arayan iki kardeş, son olarak adli tıpa gitmiş fakat orada annelerinin adına ait bir kayıt bulamamışlardı.
Müge Anlı, araştırmalar sonucunda kayıp kadını buldu fakat Lalizer Özdemir'in, devlete kızının saplantılı olan sevgisi yüzünden başvurduğu ortaya çıktı. Şu an bir devlet kurumunda koruma altında olan yaşlı kadına kızları ekranlardan, geri dön çağrısı yaptı.
70 Yaşındaki 4 çocuk annesi Lalizer Özdemir'in bu çağrılara ne yanıt vereceği ise henüz bilinmiyor.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE
ulusal.com.tr
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