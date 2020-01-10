Laz Kit gişede çakıldı! 28 oyunculu film sadece 27 kişi tarafından izlendi...
27 Aralık 2019'da vizyona giren Laz Kit filmi toplam 27 kişi tarafından izlendi. Toplam 454 lira hasılat yapan filmin yönetmenliğini Yusuf Atıcı yapıyor. Laz Kit filminin konusu ne? Laz Kit filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Laz Kit fragman izle...
MEDYA 10.01.2020, 11:20 10.01.2020, 11:20
11 sinemada gösterilen Laz Kit filmi sadece 27 kişi tarafından izlenerek seyircileri şaşırttı. Beklenen gişe sayısının çok altında kalan filmin başrollerini Tuğba Özay ve Çılgın Sedat paylaşıyor.
LAZ KİT FİLMİ KONUSU
Kalemiti Ceyn, Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Tarlaya giden genç kadın, burada erkeklerin saldırısına uğrar. Peşindeki erkeklerden kaçan Kalemiti Ceyn, köy meydanına geldiğinde duruma şahit olan Deli Kadir tarafından kurtarılır.
LAZ KİT FRAGMAN
LAZ KİT FİLMİ OYUNCU KADROSU
Tuğba Özay, Çılgın Sedat, Sinan Bengier, Ahmet Çelik, Esra Sönmezer, Dost Elver, Aziz Özuysal, Volkan Saraçoğlu, Muharrem Erdemir...
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