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Leyla'da savaşa katılıyor! Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? 62. bölüm özeti

Bu akşam 63. bölümüyle ekranlara gelecek olan Yasak Elma'da her hafta ittifaklar değişiyor. Yıldız ve Ender tekrar bir olur, bu sefer Leyla'yı göndermek için ellerinden geleni yaparlar.

MEDYA 30.12.2019, 15:17
Leyla'da savaşa katılıyor! Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? 62. bölüm özeti

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Talat Bulut'un paylaştığı dizi bu akşam 63. yeni bölümüyle sevenleriyle buluşacak. 

Yıldız’ın Halit’in hayatını kurtarmak için Nadir’e fotoğrafı vermesinin ardından yalıda kıyamet kopar. Halit için bunu yapanı bulmak hiç zor değildir, tek şüpheli Ender’dir. Ender bir kumpasa kurban gittiğini anladığında, oklarını Yıldız’a çevirir. Ender ve Yıldız birbirine düşmüşken, Şahika gizliden hedefine doğru yürüyordur.

62. BÖLÜM ÖZETİ İZLE


 

ulusal.com.tr
 

#yasak elma 62. bölüm #yasak elma 63. bölüm fragman
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