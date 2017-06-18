1950'den günümüze Ortadoğu'yu takip eden duayen gazeteci Lütfü Akdoğan Ulusal Kanal'da
Yarattığı kahramanı Efsane Cengo'nun özellikleri
Mısır'dan, Arabistan'a Cezayir'den, Hindistan'a yakın tarihe damga vuran olaylardan izlenimler
Cumhurbaşkanı,Krallar ve Başkanlarla görüşmelerden anektodlar
Gülgun Feyman soruyor, Gazeteci -Yazar Lütfü Akdoğan anlatıyor
Nasıl yani Pazartesi 17.00'de Ulusal Kanal'da
Duayen gazeteci Lütfü Akdoğan Ulusal Kanal'da
1950'den günümüze Ortadoğu'yu takip eden duayen gazeteci Lütfü Akdoğan Ulusal Kanal'da