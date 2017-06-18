Duayen gazeteci Lütfü Akdoğan Ulusal Kanal'da

1950'den günümüze Ortadoğu'yu takip eden duayen gazeteci Lütfü Akdoğan Ulusal Kanal'da



Yarattığı kahramanı Efsane Cengo'nun özellikleri



Mısır'dan, Arabistan'a Cezayir'den, Hindistan'a yakın tarihe damga vuran olaylardan izlenimler



Cumhurbaşkanı,Krallar ve Başkanlarla görüşmelerden anektodlar



Gülgun Feyman soruyor, Gazeteci -Yazar Lütfü Akdoğan anlatıyor



Nasıl yani Pazartesi 17.00'de Ulusal Kanal'da











