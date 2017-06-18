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Lütfü Akdoğan Ulusal Kanal'da

Duayen gazeteci Lütfü Akdoğan Ulusal Kanal'da

Lütfü Akdoğan Ulusal Kanal'da

1950'den günümüze Ortadoğu'yu takip eden duayen gazeteci Lütfü Akdoğan Ulusal Kanal'da

Yarattığı kahramanı Efsane Cengo'nun özellikleri

Mısır'dan, Arabistan'a Cezayir'den, Hindistan'a yakın tarihe damga vuran olaylardan izlenimler

Cumhurbaşkanı,Krallar ve Başkanlarla görüşmelerden anektodlar

Gülgun Feyman soruyor, Gazeteci -Yazar Lütfü Akdoğan anlatıyor

Nasıl yani Pazartesi 17.00'de Ulusal Kanal'da





 

Etiketler; #lütfü akdoğan
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