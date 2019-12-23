Mahsun Çukur'a geri mi dönüyor? Çukur 3. Sezon 14. bölüm son fragman izle

Show TV'de ekrana gelen Çukur'da Karakuzular sürpriz...

Karaca'nın Azer'in evine gittiğini gören Selim çok sinirleniyor ve annesi Sultan'a soruyor. Selim, "Karaca'nın o adamın evinde ne işi var" diyor.

Selim'e seslenen Sultan, "niye senin yapamadığını yaptı, ailesini korudu diye mi" diye yanıt veriyor. Yamaç'a dönen Sultan, "yoksa senin başlattığın savaşı bitirdi diye mi" diyor.

Lunapark'ta saldırıya uğrayan Yamaç'ı bir sürpriz bekliyor.

Yamaç kendisini kurşunlardan koruyan kişiye "kimsin sen" diye bağırıyor.

Yerde yatan kişinin yüzüne bakan Yamaç şaşkınlığını gizleyemiyor.

Yerde yatan kişi Karakuzular'dan Mahsun...