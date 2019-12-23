Mahsun Çukur'a geri mi dönüyor? Çukur 3. Sezon 14. bölüm son fragman izle! Çukur 81 bölüm
Show TV'de ekrana gelen Çukur'da Çeto ile beraber Karakuzular'ın liderliğini yapan Mahsun sürprizi yaşanıyor. Çukur'da Mahsun rolüne hayat veren Berkay Ateş diziye geri dönüyor. Mahsun Çukur'a geri mi döndü? Mahsun yaşıyor mu?
MEDYA 23.12.2019, 15:04 23.12.2019, 21:25
Show TV'de ekrana gelen Çukur'da Karakuzular sürpriz...
Karaca'nın Azer'in evine gittiğini gören Selim çok sinirleniyor ve annesi Sultan'a soruyor. Selim, "Karaca'nın o adamın evinde ne işi var" diyor.
Selim'e seslenen Sultan, "niye senin yapamadığını yaptı, ailesini korudu diye mi" diye yanıt veriyor. Yamaç'a dönen Sultan, "yoksa senin başlattığın savaşı bitirdi diye mi" diyor.
Lunapark'ta saldırıya uğrayan Yamaç'ı bir sürpriz bekliyor.
Yamaç kendisini kurşunlardan koruyan kişiye "kimsin sen" diye bağırıyor.
Yerde yatan kişinin yüzüne bakan Yamaç şaşkınlığını gizleyemiyor.
Yerde yatan kişi Karakuzular'dan Mahsun...
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