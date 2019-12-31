Maide'nin Altın Günü filmi konusu ne? Maide'nin Altın Günü oyuncu kadrosu....

Bu gece ATV'de 00:15'te Maide'nin Altın Günü izleyiciyle buluşacak, yönetmenliğini Caner Özyurtlu'nun yaptığı, Maide'nin Altın Günü filminin konusu:

Altın günlerinin şaşaalı ismi Maide teyze, titizliği ve marifetleri ile ünlü bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhur olan Maide teyzenin geniş de bir gün arkadaşı ağı vardır. Ancak günün birinde, arkadaşlarından şüphe etmesine sebep olacak bir olay başına gelir; altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigarı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için işe koyulan Maide, İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yapar. İkili, güne gelen kadınların tek tek peşine düşecek ve hırsızı bulacaktır...



MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FRAGMAN





MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ KADROSU

Ezgi Mola, Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin, Demet Gül, Nacan Olcayalp, Selma Arıkan, Aysun Tekeli



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