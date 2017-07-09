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Markafoni'yi iş adamı Mahiroğlu alıyor

Geçen 30 Haziran itibari ile Türkiye'deki faaliyetlerini sona erdiren Markafoni'yi, İngiltere'nin en zengin 100 ismi arasında yer alan Sivaslı iş adamı Cafer Mahiroğlu satın alıyor. Taraflar kısa süre önce el sıkışırken, konu ile ilgili yarın bir basın toplantısı düzenlenecek.

Markafoni'yi iş adamı Mahiroğlu alıyor

Güney Afrika merkezli Naspers Grubu, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden Markafoni ile ilgili kritik bir karar almıştı. Alınan karara göre Markafoni 30 Haziran itibari ile faaliyetleri sona erdi.

Markafoni'nin kapatılmasına ilişkin süreç devam ederken, perde gerisinde bir de 'pazarlık'ın yürütüldüğü anlaşıldı. 20 yıldır İngiltere'de yaşayan Armondi Tekstil’in sahibi Cafer Mahiroğlu, Naspers Grubu ile el sıkıştı. Yapılan anlaşmaya göre Markafoni markası Mahiroğlu'na geçti.

Markafoni sitesinde Cafer Mahiroğlu'nun Selectfashion.co.uk isimli online alışveriş sitesinin reklamları yer alıyor.

Etiketler; #Cafer Mahiroğlu #markafoni
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