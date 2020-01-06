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Maskeli Beşler Irak filmi konusu ve oyuncu kadrosu... Maskeli Beşler Irak filmi nerelerde çekildi?

Bu akşam 22:45'te FOX TV'de yayınlanacak olan filmin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? Maskeli Beşler Irak filmi fragman izle...

MEDYA 06.01.2020, 14:11
Maskeli Beşler Irak filmi konusu ve oyuncu kadrosu... Maskeli Beşler Irak filmi nerelerde çekildi?

Kendi ülkelerindeki beceriksizlikleri ve sakarlıkları yeterli değilmiş gibi, Maskeli Beşler ünlerini sınır ötesine de taşımaya karar verirler. Uluslararası sularda "yeteneklerini" sergileyecek olan kahramanlarımız bu defa da Kuzey Irak'ta bir petrol tesisini ele geçirmeye karar verirler! Kendi çaplarında masum bir eylem olarak başlayan bu olay, çok kısa bir süre içerisinde Türkiye-Amerika-Irak üçgeninde sakarlık ve komedi dolu bir krizin patlak vermesine neden olur.

OYUNCU KADROSU

Cezmi Baskın, Şafak Sezer, Erdal Tosun, Cengiz Küçükayvaz, Peker Açıkalın, Melih Ekener, Atilla Sarıhan...

MASKELİ BEŞLER IRAK FRAGMAN




ulusal.com.tr


 

#Maskeli Beşler Irak #Maskeli Beşler Irak filmi KONUSU
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