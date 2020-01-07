Maskeli Beşler Kıbrıs filminin konusu ve oyuncu kadrosu... Maskeli Beşler Kıbrıs en komik sahneleri

Beşli grup, başını belaya sokmaya bu filmde de devam ediyor. Maskeli Beşler, kumarhane soyma işine soyununca kendini komik olayların ortasında bulur.

Sevimli ve sakar hırsızlar çetesi Maskeli Beşler, şanssız geçirdiği dönemlerden sonra suç işlemeye tövbe etmiş, ticaretle uğraşmaktadır.

Ancak suç dünyasının önemli isimlerinden Rocky Selim, kendilerine reddedilmesi güç bir teklifle gelir: Kıbrıs’ta bir kumarhaneyi soyacaklardır. Bir araya gelen ekip Kıbrıs’a hareket eder. Operasyon için yaptıkları planlar ve soygun çabaları çeteyi birbirinden komik süprizlerle karşı karşıya getirecektir.

MASKELİ BEŞLER KIBRIS EN KOMİK SAHNELER

MASKELİ BEŞLER OYUNCU KADROSU

Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Melih Ekener, Cengiz Küçükayvaz, Atilla Saruhan, Mehmet Ali Erbil, Deniz Akkaya, Seray Sever, Hakan Ural, Hamit Haskabal, Burak Öncü, Necmi Yapıcı



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