MasterChef'te elenen isim belli oldu! MasterChef yarışması 13 Aralık 2019'da elen isim

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde, arkadaşları tarafından sevilen ve jüri üyelerinden birçok kez beğeni toplamış olan yarışmacı eleme potasından çıkamadı.

MasterChef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. 67. bölümüyle ekrana gelen MasterChef'te eleme potasında yarışan Rıfat, Batuhan ve Güzide arasında zorlu bir mücadele yaşandı. Seyircileri ekrana kitleyen heyecanlı anlarda 3 yarışmacı yaptığı yemekle yeteneklerini konuşturdu.

Batuhan, jüri üyeleri tarafından en beğenilen tabağı çıkartarak rahat bir nefes aldı. Geriye kalan Rıfat ve Güzide için stres dolu bir seçim anı yaşandı. Ve jüri üyeleri tarafından en beğenilen 2. tabak Güzide'nin tabağı oldu. Eleme potasından çıkamayan isim ise Rıfat oldu. Karar açıklanınca Güzide gözyaşlarına hakim olamadı. Rıfat ile Güzide son hafta aynı takımda çalışmışlardı.

Ekranların sevilen programı MasterChef, Tv8'de, her hafta içi her akşam ekrana geliyor. Büyük final yaklaştıkça heyecanlı anların artttığı yarışmanın bir sonraki bölümü 16 Aralık Pazartesi günü yayınlanacak.