MasterChef'te ikinci eleme adayı belli oldu! Ödül oyununu kazandı ama...

17 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümde, yarışmacılar aile üyelerinden bir kişiyle birlikte 10 bin liralık ödül oyunu oynadı. Jüri üyeleri, yarışmacılardan su böreği yapmalarını isterken, yarışmacı yakınları kendi istedikleri yemekle eşlik etti. Cemre, anneannesi ile; Batuhan, annesi ile; Güzide, ablası ile; Alican, kuzeni ile; Ekin ise kız kardeşi ile birlikte yarıştı. Yarışmayı kazanarak 10 bin liranın sahibi olan kişi ise Batuhan oldu.

Daha sonra eleme potasına girecek olan 2. ismi seçmek için oynanan oyundu en kötü tabağı yaparak potaya giren kişi Batuhan oldu. Batuhan aynı gece de hem üzücü hem sevindirici iki olayı bir arada yaşadı.

Eleme potasına ilk giren isim, 16. Aralık Pazartesi akşamı oynanan oyunla Alican olmuştu.

