MasterChef'te son üçlü belli oldu! Dün akşam MasterChef'te kim elendi? 76. bölüm tamamını izle

Geçtiğimiz oyunu kazanan Cemre köşede yarışmacıları izlerken; Güzide, Alican ve Ekin zorlu sınavlardan geçti.

Yarışmacılar, jüriye toplam iki yemek sundu. İlk yapılan Topik adlı bir yemek oldu. Burada Ekin, yemeğe patatesi olması gerekenden fazla kattı ve yemeğin kıvamını tutturamadı. Jürilerden bu hatası yüzünden düşük puan alan Ekin 13 puan, Alican 17 puan, Güzide ise 22 puan topladı.

İkinci ve son yemekte jüri üyeleri, yarışmacılardan yoğurtun ön planda olduğu bir yemek yapmalarını isteyerek yarışmacıların yaratıcılıklarını zorladı. Yine Ekin'in tabağı basit bulundu. Bu yarışma sonucu; Ekin 29, Alican 36, Güzide 43 puan topladı.

Dün akşam oynanan oyunun birincisi Güzide, sonuncusu ise Ekin oldu. Böylelikle Ekin yarışmaya veda etti.

MasterChef finali 30 Aralık Pazar günü gerçekleşecek.

ulusal.com.tr