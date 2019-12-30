MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu! Şampiyonun ilk paylaşımı ne oldu? MasterChef büyük ödül ne?

TV8'in sevilen yemek programı MasterChef'te dün akşam final yapıldı. Finalist olan Cemre ve Alican iki yemek yaparak yarıştılar.

Programın başından beri en güçlü yarışmacı olarak gösterilen Cemre son olarak yaptığı Ayva Tatlısı ile birinciliği kazandı. Alican ise sonradan yarışmaya dahil olmasına rağmen birçok güçlü rakibi elemiş ve son ikiye kalarak yeteneğini kanıtlamıştı.

Şampiyonluk kupasını Alican ve Cemre birlikte kaldırdı. Cemre şampiyonluk sonrası Instagram hesabından jüri olan şefler ve Alicanla birlikte footğrafını paylaşarak, "Hepinizi Çoooooook Seviyorum!" notunu düştü.

2018 MasterChef Türkiye'nin birincisi para ödülü almıştı. 2019 yılında ise MasterChef şampiyonu son model bir araba kazandı.

ulusal.com.tr