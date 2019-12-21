MasterChef'te 20 Aralık'ta kim elendi? işte veda eden isim ve açıklamaları

TV8'in sevilen yemek programı MasterChef'te artık son haftaya gelindi. Cuma akşamları eleme oyunu oynanan yarışmada son final haftasını göremeyecek olan isim Batuhan oldu.

Alican, Ekin ve Batuhan'ın yarıştığı oyunda Siirt'e özgü olan 'Perde Pilavı' yapıldı. Eleme potasından yaptığı pilavla ilk çıkan isim Ekin oldu. Onu Alican takip ederken Batuhan'ın tabağı en beğenilmeyen tabak oldu.



Batuhan, şeflerle vedalaşırken "Lise 2'den beri çalışıyordum, profesyonel manada 4 yıldır çalışıyorum, 15-16 yaşlarımdan beri aslında mutfaktayım. Mutfağa hiç ara vermedim, hatta okulumu dondurdum çalışmaya devam ettim. İstanbul'da birçok yerde çalıştım, yurtdışından gelen şeflerle de çalıştım. Ve buraya bir şeyleri kanıtlamak için geldim. İlk başvuru yaptığımda aklımda bile yoktu burası, başvuru yaptığımda. Arkadaşlarımdan ve şeflerimden çok ısrar aldım, kendi yaş gruplarıma örnek olmam için katılmamı istediler. Ki oldu da çok fazla mesaj aldım senin gibi nasıl olabiliriz dedi. Şimdi 22 yaşındayım ve üniversite okumamama rağmen birçok okul beni konferansa davet ediyor. Bu çok gurur verici. Tabii ki bu benim için ayrı bir yolculuktu bu yolun sonuna geldim ama benim için hiçbir şey bitmedi. Yapacağım o kadar çok şey, o kadar plan var ki." sözleriyle duygularını dile getirdi. Buna cevap olarak Somer Şef "Bence daha başlamadın, daha yeni başlıyorsun" diyerek yetenekli yarışmacıya destek verdi.

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