Mehdi ve Zeynep aşkı başlıyor! Doğduğun Kaderindir 2. bölüm fragman yayınlandı! 1. bölüm özet... 1. bölüm tamamını izle...

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı kitabından esinlenerek diziye uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dün akşam TV8'de ilk bölümüyle yayınlandı. Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı dizinin, seyirciler tarafından beğenilip beğenilmeyeceği merak konusu oldu.

1. BÖLÜM ÖZET

Zeynep, küçük bir çocukken zengin bir aileye evlatlık verilir. Zeynep, yeni gittiği evde kendini gerçekten çocuk gibi hisseder ve gerçek annesini bıraktığı düşüncesiyle büyük bir ikileme düşer. Düştüğü bu durumda kendini bencil olarak görmemek için okuyunca annesini o hayattan kurtaracağına kendisine söz verir ve hayatına devam eder.

Yıllar sonra Hukuk Fakültesi'nde okuyan Zeynep'in tekrar eski mahallesine uğramasıyla hayatı farklı bir yöne girer. Arabasının lastiğinin patlamasıyla, oto tamircisi Mehdi'yle tanışan Zeynep, ilk görüşte etkilenir. Mehdi'nin de ilgisini çeken Zeynep, aynı zaman da habersiz bir şekilde Mehdi'nin annesinin de radarına girer.

Oğlunu evlendirmek isteyen Mehdi'nin annesi, Zeynep'i gelin olarak istemektedir.

Tüm bunlardan habersiz olan Zeynep, Mehdi'yle ilk karşılaşmasından sonra kendisine yapılan sürpriz doğum günü partisinde sevgilisinden evlilik teklifi alır.

Ama kader onu Mehdi'yle nikah masasına oturtacaktır...

2. BÖLÜM FRAGMAN

1. BÖLÜM İZLE

1. bölüm tekrarı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

ulusal.com.tr