Melek, Halil'e kanser olduğunu itiraf ediyor! Benim Adım Melek 15. bölüm izle... Benim Adım Melek 16. bölüm fragmanı yayında! 

Benim Adım Melek dün akşam yeni bölümüyle sevenlerinin karşısındaydı. 2 hafta yeniyıl arasına giren dizi, yeni bölümü ile izleyicileri ekrana bağladı.

Dizinin 15. bölümünde; Seyitali’nin doğum günü için pasta almaya giden Melek, pastanede gördüğü manzara karşısında çocuklarına acı içinde bakar ve telefonu kapatır. Defne’nin yalan söylemesi Melek’i derinden üzer. Kerem, peçete istemek için içeri girdiğinde annesini görür. Arkasından Defne gelir ve mahcup bir şekilde özür dilemek ister. Bu sırada Seyitali de gelir, annesini görünce sevinçle karşılar. Funda da yanlarına gelir mumları hep birlikte üflemeyi teklif eder. Pastanede mumlar yeniden yakılır ve hep birlikte dilek tutup pastayı üflerler. Defne kendisini affettirmenin yolunu bulabilecek mi? Ömer ve Defne aşkı engellere boyun eğmeden devam ederken, Funda yeni planlarını devreye sokacak. Yaşadıkları yetmezmiş gibi bir de çocuklarından ayrı kalan Melek’in izleyeceği yol ne olacak? Meryem ve Halil evlilik yolunda hızla ilerlerken yürekler yeniden yanacak.

BENİM ADIM MELEK 15. BÖLÜM İZLE

BENİM ADIM MELEK 16. BÖLÜM FRAGMANI

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