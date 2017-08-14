Mahkeme, “Beni para vaadiyle defalarca televizyona çıkardılar. Kocama küfür ettirdiler. Bayıl dediler, bayıldım” diye şikâyetçi olan Melek Subaşı’yı haklı bulup program sunucusunu ve kanalı tazminata mahkûm etti.

Flash TV’de yayınlanan Yalçın Çakır’ın programıyla tanınan ve sosyal medya fenomeni olan Melek Subaşı, programın ardından kendisine ‘yalan makinesi’ lakabının takıldığını belirterek sunucu ve TV kanalına tazminat davası açtı. Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre, mahkeme, Subaşı ailesinin reyting için kullanıldığını belirterek Flash TV ve sunucu Yalçın Çakır’ı 7 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti.



Evli ve biri engelli 3 çocuğu bulunan Melek Subaşı, yardım toplamak için Flash TV’de yayınlanan Yalçın Çakır’ın programına konuk oldu. TV kanalına eşiyle birlikte çıkan Melek Subaşı’nın iddiasına göre, sunucu Yalçın Çakır kendisine, “Sizi programa çıkaracağım ama birbirinize hakaret, küfür ve ne varsa sayıp dökeceksiniz. Eşine ‘Bize bakmıyorsun, başka kadınlarla birliktesin’ diye konuştu. Bunları anlatırken de bayıl. Böyle olunca bize yardım gelir. Biz de sana veririz. Senin çocuğunu ameliyat ettiririz” dedi.





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