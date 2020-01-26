Melis Birkan, Sefirin Kızı'nda! Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı son bölümde neler yaşandı?

Her pazartesi Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşmaya başlayan yeni dizi Sefirin Kızı şimdiden reyting rekortmeni oldu. Seyirciden oldukça beğeni alan Sefirin Kızı dizisinde geçen bölüm; Sancar Efe, Gediz'i sadıçlıktan çıkarır. Ortaklıklarını da bozan Efe, Marina'yı Gediz'e bırakır. Gediz ise Nare ise marinada görevinde kalır. Fakat Nare'nin artık asıl isteği iş değil kendileri yüzünden kavga eden iki yakın arkadaşı barıştırmaktır. Gediz, arkadaşıyla arasının kötü olmasıyla perişan olur. Nare ise durumu düzeltmek için ve büyük anlaşma için Çinlilerle imzaları atmak için elinden geleni yapar fakat Çinlilerin tek isteği Yörük Toyu'nda ikiliyi zeybek oynarken görmektir. Sonunda Nare, işten ayrılacağını ve evden çıkmayacağını Sancar'a söyleyerek inatçı sevdiğini ikna eder. Sancar ise bu söylediklerinin yalan olduğunu bilmektedir. Yörük Toyu, zannedilenin aksine olayların başlangıcı olur. Saldırıya uğrayan Nare Yörük Toyu'na koşarken, Sancar ve Efe için polisler gelir...

Sefirin Kızı dizisinin yeni bölüm fragmanında ünlü oyuncu Melis Birkan ve Aras Aydın'ın kadroya polis olarak katıldıkları görülüyor. Gözaltına alınan Gediz ve Sancar'ın dostlukları burada da sınanır. Çapraz sorguda birbirlerine karşı kışkırtılan ikili arkadaşlıklarına inançlarını sürdürmeyi başarabilecekler mi?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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