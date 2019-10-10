Merdan Yanardağ'dan skandal paylaşım

Tele1 kanalının kurucusu Merdan Yanardağ'ın sosyla medya paylaşmları tepki çekti.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik harekâtını eleştirerek 'Savaşa Hayır' propagandası yapan Merdan Yanardağ, son paylaşımında ise PYD'nin IŞİD'e karşı savaşan seküler bir örgüt olduğunu iddia etti.

Türkiye için PYD'nin neden tehdit olduğunu bilmediğini söyleyen Yanardağ'a çok sayıda tepki yanıtı geldi.

Yanardağ şöyle yazdı:

Birileri bize; cihatçı IŞİD terör örgütüyle savaşan, seküler PYD'nin neden Türkiye için tehdit oluşturduğunu anlatsın. PYD'ye yönelik tek sahici eleştiri, ABD ile işbirliği yapmasına yönelik itirazdır. O zaman ABD ile işbirliğini siz de keseceksiniz.

ulusal.com.tr