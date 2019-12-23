Meryem Çakırbeyli geri dönüyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm fragmanı yayınlandı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın dönüşüyle sevenlerine 153. bölümde sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon diziden ayrılan Çakır'ın bir daha dönmesi beklenmiyordu. İzleyiciler tarafından yakıştırılan Hızır ve Meryem çiftinin yeni sahneleri sevenleri için merak konusu oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan yeni fragmanında; Hızır, Tufan'ı yakalamak için yeni bir plan yapar. Tufan ve Cengiz'i aynı anda tuzağa düşürmek isteyen Hızır'ın fikri, silahların yerini yanlış söyleyip istedikleri yere Tufan ve Cengiz'i çekmektir. Cengiz bu tuzağa düşer. Ama Cengiz'i yakalamak ortalığı karıştırmaya yetecektir. Çakırbeyli ailesi, Hızır ve Meryem'i barıştırmak için harekete geçer. Hızır'dan bir daha Meryem'i üzmeme sözü alan aile büyük buluşmaya ön ayak olur.

153. BÖLÜM FRAGMAN





DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

31 Aralık 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara, Ayrancı Süper Lisesi'nde okudu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Konservatuvar öğrencisi iken Ankara Radyosu'nda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi. 2004 yılında okuldan mezun oldu.

2004 yılında Birol Güven yapımı, Hülya Avşar ve Cihan Ünal'ın başrollerini paylaştıkları "Kadın İsterse" adlı dizide Deniz Çakır, Alev rolüyle ilk televizyon deneyimini yapmıştır.

Deniz Çakır, 2006 yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan ve Halil Ergün, Fahriye Evcen, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Caner Kurtaran gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizide Ferhunde karakterini canlandırdı.

2013 yılı Ocak ayının ilk haftasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisine katılarak Şah Sultan karakterini canlanmıştır.

2014 yılında yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı "Yasak" adlı dizide, Fikret Kuşkan ile başrolde oynadı.

7 Eylül 2015 tarihinde Atv'de başlayan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Oktay Kaynarca ile başrol oynadı.

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