Miray Daner ve Boran Kuzum yeniden birlikte

Son olarak BluTv'de yayınlanan Behzat Ç. dizisinin, kötü karakteri olan, Ercüment Çözer'i anlatacak olan yeni bir dizi yapılacağı BluTv tarafından açıklanmıştı. Saygı dizisinin kadrosu yavaş yavaş belli oluyor.

Vatanım Sensin dizisinin sevilen çifti, Boran Kuzum ve Miray Daner'in dizinin kadrosuna katıldığı, senaryoyu okurken çekilen fotoğrafları ile duyruldu. Çiftin hangi rolde oynayacakları açıklanmadı.

Dizinin tam oyuncu kadrosu ileriki zamanda belli olacak.

MİRAY DANER KİMDİR?

5 Ocak 1999 İstanbul doğumludur. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kuzenidir. Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine 10 yaşındayken başlamıştır. İlk projesi 2009 yılında Bez Bebek dizisi olmuştur. Ardından 4 sezon boyunca Papatyam adlı dizide Gonca karakteriyle rol almıştır.

Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca adlı dizide Duygu karakteriyle başrolü canlandırmıştır.

2013 tarihinde Arkadaşım Max isimli komedi türündeki çocuk filminde küçük bir çocuğun ablasını canlandırmıştır. 2011 tarihinde beyaz perdeye taşınan Çınar Ağacı dizisiyle sinema dünyasıyla tanışmıştır.

Miray Daner, 2013'te, Medcezir isimli dizide Beren Beylice karakterini canlandırmıştır. Daner'in yıldızı Medcezir dizinde parlamıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde Hilal karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerini zirveye taşımıştır. Bu projeden sonra uyarlama bir dizi olan Bir Litre Gözyaşı dizisinde başrol oynamıştır. Daner bu dizide hasta bir kızı canlandırmıştır.

BORAN KUZUM KİMDİR?

Boran Kuzum, 1 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Bu zamanlarda birçok kısa filmde rol aldı.

2015 yılında “Analar ve Anneler” adlı dizide ekran hayatına başladı.

2015 yılında yapımcı Timur Savcı’nın yapımcılığını üstlendiği, ‘Kösem Sultan’ dizisinde rol aldı.

.Boran Kuzum, 2017 yılında Anton Çehov’un yazdığı tiyatro oyunu olan “Martı” ile tiyatro sahnelerinde oynadı. Boran Kuzum , 2016 - 2018 yıllarında, “Vatanım Sensin” dizisinde Leon karakterini oynadı.

2017 yılında yönetmenliğini Onur Ünlü’nün yaptığı “Cingöz Recai” de rol aldı.

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