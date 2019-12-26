Mucize Doktor 16. bölüm yeni fragman izle! Nazlı, Ali'ye aşık mı oluyor? Mucize Doktor'un son bölümünde neler oldu? 15. bölüm özeti...

FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor dün akşam 15. bölümüyle ekranlara geldi. Seyirciyi kısa sürede kendine bağlayan dizi otizmli Ali Vefa karakterinin doktor olma hayalini gerçekleştirmesini konu alıyor. Yabancı bir diziden uyarlama olan Mucize Doktor'da Ali Vefa karakteri doktorluk alanında kendini nasıl geliştirecek, hastalarla iletişim kurmayı öğrenebilecek mi?

Önceki bölümde, Doktor Ela olarak kadroya katılan Yasemin Özilhanlı ile adından çok ses ettiren dizide Özilhanlı konuk oyuncu olarak yer alıyor. Özilhanlı, diziden kazandığı parayı ise yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıklamıştı.

15. BÖLÜM ÖZETİ

Doktor Ela ile Ferman'ın arası birlikte girdikleri bir ameliyat sonrası düzelir. Ela, Ferman'a babasını nasıl kaybettiğini ve onun adını yaşatmak istediğini anlatır. Ferman, Ela'ya destek verip babasının ismini yaşatmasına yardımcı olur.

Nazlı'nın ısrarlarıyla etkinliğe katılmaya ikna olan Ali için heyecanlı hazırlıklar başlar. Nazlı da bir o kadar heyecanlıdır. Ancak partide Kıvılcım'ın yaptığı hamle işleri çıkmaza sokar. Ali'yi sahneye davet eden Kıvılcım yüzünden, Ali panik atak geçirir. Herkese gerilim dolu dakikalar yaşatan Ali sonunda sahneye çıkar ve herkesi duygulandıran bir konuşma yapar.

16. BÖLÜM FRAGMAN

16. BÖLÜM 2. FRAGMAN



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