Mucize Doktor 2 hafta yayınlanmayacak! Mucize Doktor 16. bölüm tamamını izle... Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

FOX TV'nin farkındalık yaratan ve seyirciler tarafından sevilen dizi dün akşam 16. bölümüyle ekran karşısındaydı. Nazlı ile Ali arasındaki aşk büyürken, Ferman ile Beliz aşklarını kurtarmayı başarabilecek mi? Dizi, yeni yıl tatiline girecek ve Ocak'ın 3. haftasında tekrar izleyicisiyle buluşacak.

Dizinin yeni fragmanı önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

16. BÖLÜM ÖZET

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı'nın, Ali'ye olan hisleri daha çok günyüzüne çıkar. Fakat bu hislerini bastırmaya çalışan Nazlı'nın garip davranışları Ali'nin gözünden kaçmaz. Bu duruma canı sıkılan Ali, Nazlı'ya ilgi gösteren birinin daha varlığını öğrenince, duygu karmaşası arasında bocalamaya başlar. Beliz ise ani bir kararla Ferman'dan ayrılsa da siniri uzun sürmez. Evden ayrılırken Ferman'ı gören Beliz ağlayarak sarılır. Büyük aşk burada bitmez.



16. BÖLÜM İZLE

Dizinin son bölümü olan 16. bölümü izlemek için buraya tıklayınız.



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