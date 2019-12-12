Mucize Doktor'un 14. bölümünde neler olacak? Yeni fragman yayınlandı

Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni Mucize Doktor bu akşam 14. bölümüyle FOX TV'de ekrana gelecek. Bir önceki bölümde Doktor Ferman ile Ali'nin arasında yaşanan duygusal dakikalar seyirci tarafından büyük beğeni toplamıştı. Engellilerin toplumdaki yerini farklı karakterlerle ele alan dizide bu akşam yayınlanacak bölümde ilgi çekici farklı olaylarda yer alacak.

Yeni bölümde, Doktor Ferman, Ali'yi doktor olma konusunda yüreklendirecek fakat bunun için koyduğu tek şartı ne olacak?

Doktorlar dizisinde Ela karakterini canlandıran Yasemin Özilhan diziye tekrar sevilen Ela karakteriyle geliyor. Özilhan'ın fragmanda yer alması sonrası kafalarda diziye dahil mi oldu yoksa konuk oyuncu olarak mı geldi sorularını gündeme getirdi. Özilhan, diziye konuk oyuncu olarak katıldığı açıkladı.