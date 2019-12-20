Müge Anlı haberleri son dakika... 51 yaşındaki tır şoförü Sezgin Sezer Yenen, 16 yaşındaki kızı kaçırdı

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Yaşar'ın annesi ve Sezgin Yenen'in eşi olaya dair ayrıntıları anlattı.

Sezgin Yenen'in Oya Yaşar'a attığı mesajları anlatan iki taraf da Oya Yaşar'ın bir an önce bulunmasını talep etti.

Canlı yayında konuşan Sezgin Yenen'in eşi, Oya Yaşar'ın bir an önce bulunmasını ve Sezgin Yenen'in en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Sezgi Yenen'in ve Oya Yaşar'ın en son Adana'da görüldüklerini açıkladılar.



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