Müjgan bebeğini mi düşürüyor? Bir Zamanlar Çukurova'da 49. bölüm özeti... Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm yeni fragman izle

Bir Zamanlar Çukurova'nın geçen hafta ekrana gelen 49. bölümü, seyirciyi ekran başına kitlemişti. Perşembe akşamları ATV'de yayınlanan dizinin başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek,Vahide Gördüm, Uğur Güneş ve Kerem Alışık paylaşıyor.

50. BÖLÜM FRAGMAN

50. BÖLÜM ÖZEL FRAGMAN

49. BÖLÜM ÖZETİ

40 yıl boyunca aşkını kalbinde saklayan Fekeli, bu aşkı tam Hünkar dahil herkese haykırmışken, bambaşka hayatlar yaşadıkları zamanın Hünkar’ı ile karşılaşır! Nikah masasına gitmek üzere iken Züleyha, Fekeli’ye kaderini değiştiren gerçek Hünkar’ı anlatır. Fekeli duyduklarının şokunu yaşar. Tüm Adana, Fekeli ve Hünkar’ın evlilik haberiyle çalkalanırken, Demir’in ise annesine öfkesi gittikçe artar. Yaman efsanesini artık içinde Hünkar olmadan sürdürmeye kararlı olan Demir, geri dönülmez adımlar atar. Ancak Demir’in annesine olan öfkesi bile Züleyha’nın yaptıklarını anlamasına yetmez. Züleyha’nın yaptıklarını öğrendiğinde bir kriz daha çıkar. Bir yandan Yılmaz’dan vazgeçmek istemeyen, bir yandan da yaptıklarını bir türlü hazmedemeyen Müjgan, küçük konaktaki hayatıyla birlikte savaşın içinde yer almaya başlar. Behice’nin verdiği akıl ile artık gözünü Züleyha’dan ayırmaz. Çetin’le evlenmesinin doğru olmayacağına inancı süren Gülten, Rüstem’le buluşup bir an önce evlenmek için hazırlıklara başlar. Tüm bu olan biten Çetin’i daha çok çileden çıkarır. Şermin, Behice ile ittifak yaparak Yamanları bitirme hayallerine devam eder. Hatip’le de gizli gizli görüşür. Hatip’in Adana cemiyet ve ticaret hayatı içinde elde edeceği bir başarı ise herkesi çok şaşırtır. Üstelik bu başarı, Demir ve Yılmaz arasındaki savaşı da bambaşka bir cepheye taşır.

