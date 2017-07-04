Kapatılan Zaman Gazetesi'nin köşe yazarlarından Mümtazer Türköne'nin, bir köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tehdit' ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. 'Tehdit' suçunun sabit olduğunu belirten mahkeme heyeti, sanık Türköne'yi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan Mümtazer Türköne, Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise duruşmada avukatı Ferah Yıldız temsil etti. Ferah Yıldız, sanığın cezalandırılmasını talep etti.



TÜRKÖNE: SUÇSUZUM BERAATİMİ TALEP EDİYORUM



Sanık Türköne de davaya konu yazısında Cumhurbaşkanını tehdit amacının söz konusu olmadığını belirterek, "Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.



4 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tehdit suçunun işlendiğinin sabit olduğunu belirtti. Sanık Türköne'yi 5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim sebebi sayarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirdi.



İDDİANAME



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Mümtazer Türköne'nin “Arınç Saray'ı Sur'daki tünellere sokuyor" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanına yönelik tehdit suçunu işlediği iddia ediliyordu. İddianamede Türköne'nin 5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması isteniyordu.