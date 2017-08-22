Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan Havadis programına konuk olan gazeteci Mustafa Dolu, "Adalet Kurultayı'na adalet aramaya gideceğim" dedi.

Ulusal Kanal'da her pazartesi saat 20.30'da ekranlara gelen, moderatörlüğünü Recep Erçin'in yaptığı Havadis programının bu haftaki konukları gazeteciler Mehmet Kıvanç, Mustafa Dolu ve Can Özçelik'ti.



Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Mustafa Dolu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazeteci Dolu, CHP'nin 26-29 Ağustos tarihlerinde yapacağı Adalet Kurultayı ile ilgili, "Adalet Kurultayı'na adalet için gideceğim" dedi.



Adalet Kurultayı'nda konuşmacı olacağını söyleyen gazeteci Dolu, "Hukukumu arayacağım. Ben şu anda, TBMM Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ve Umut Oran tarafından yargılanıyorum. Hiçbir olaya dahilim olmadığı halde; üstelik yazıyı yazanı bildirdiğim halde ben yargılanıyorum. Ama bu adamlar 'Adalet Yürüyüşü'ne katılıyor, 'biz hiçbir gazetecinin içeride yatmasını istemiyoruz' diyorlar, beni yargılıyorlar. Adalet Kurultayı'na adalet aramaya gideceğim" ifadelerini kullandı.



İşte Dolu'nun tepki gösterdiği o anlar:



