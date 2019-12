Mutlu sona ulaştılar! Aşk Ağlatır dizisi neden final yapıyor? Final bölümünde neler oldu? Aşk Ağlatır son bölüm izle...

Her akşam Show TV'de ekrana gelen Aşk Ağlatır dizisi, dün sevenleriyle son kez buluştu. Büyük bir hayran kitlesine sahip dizi, "Love That Makes You Cry" japon dizisinden uyarlamaydı. Başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı dizi, senaryo değişimiyle seyircilerden tepki almıştı. Dizi çıkmaza girerek final yapmak zorunda kaldı.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Ada'ya küçüklükten beri eziyet eden ve şimdide servetinin peşine düşen İsmail, hakettiğini sonunda Ada'nın gerçek babası Hünkar'dan bulur.

Yusuf ve sevdiği herkesin hayatına karşılık Rüzgar'la evlenmeye razı gelen Ada'yı, Nalan'da ikna etmek için her şeyi yapar.

Rüzgar, her şeyi öğrendiğinde Ada'yı nikahtan kaçırır. Ada'nın peşini bırakmayan Rüzgar, peşlerine düşer. Fakat Ada ve Yusuf aşkı sonunda galip gelir.

2 yıl sonra ise Ada'nın artık hep istediği gibi sıcak bir yuvası vardır. Babası Hünkar, kardeşi Cemre, eşi Yusuf ve küçük oğluyla aradığı huzuru bulur.

16. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE



Dizinin son bölümüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

DİZİ KONUSUNDA



MF Yapım ve Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturdu. Senaryoyu Yelda Eroğlu'nun "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır'ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaştı. Dizide taşradan İstanbul'a göç edip tek başına kalmaya çalışan gençlerin vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışma konu edildi.



ulusal.com.tr