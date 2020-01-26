Nadya vuruluyor... Arka Sokaklar 539. bölümde neler yaşandı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde Tarık, Hüsnü'yü kaçırmış ve işkence etmeye başlamıştır. Hüsnü kendini kurtarmak için elinden geleni yapsada Tarık tarafından ailesi gibi sevdiği ekibi ile tehdit edilir. Ekip ise son sürat Hüsnü'yü aramaktadır. Tarık, ekipten para ister. Zeliha ise parayı getirir fakat, Tarık yine de Hüsnü'yü öldürmeye çalışır. Zeliha'nın önüne atlamasıyla kurtulan Hüsnü perişan haldedir. Olay yerine gelen ekibi de araba patlatarak öldürmeye çalışan Tarık amacında başarılı olamaz.

Arka Sokaklar'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise; Nadya, Abdulbaki tarafından kaçırılır. Ekip ise Nadya'yı kurtarmak için canını dişine takar fakat kaçırılan Nadya çatışma sırasında vurulur. Nadya yaşayacak mı?

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