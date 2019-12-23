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Nedim, Cemre'yi mi yoksa intikamı mı seçiyor? Zalim İstanbul 24. bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragman

Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Zalim İstanbul dizisinde neler olacak? Cemre ile Cenk'in sahte evliliğini öğrenen Nedim bu sefer engeli kendisi mi yaratacak? Cenk'ten boşanmak isteyen Cemre'yi neler bekliyor?

MEDYA 23.12.2019, 14:19
Nedim, Cemre'yi mi yoksa intikamı mı seçiyor? Zalim İstanbul 24. bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragman

Her pazartesi Kanal D ekranlarında izleyecisiyle buluşan Zalim İstanbul dizisinde bu akşam heyecan dorukta! Ceren ve Nedim'in atacakları hamleler tüm olayların gidişatını değiştirecek.

24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cenk'ten boşanmaya karar veren Cemre, Cenk'in karşı çıkmasıyla şaşkına döner. Nedim şirketi geri almak için uğraşırken Şeniz gözünü karartmaya devam ediyor. Tekrar Ceren'i oyunlarına alet eden Şeniz, bu sefer Ceren'i katil edebilir...

24. BÖLÜM 1. FRAGMAN

24. BÖLÜM 2. FRAGMAN

ulusal.com.tr

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