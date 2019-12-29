Nejat İşler Çukur'da!

Son olarak Behzat Ç. dizisinde Ercüment Çözer karakteri ile seyirci karşısına çıkan Nejat İşler, Çukur oyuncuları arasına katıldı.

YAMAÇ'IN YENİ DÜŞMANI OLACAK

Medyaradar'da yer alan habere göre, Çukur'da izleyicilerin karşısına yine "kötü adam" rolü ile çıkacak olan Nejat İşler'in dizideki ismi Çağatay olacak.

Yamaç'ın bugüne kadarki en zorlu düşmanı olacak Çağatay'ın nasıl bir karakter olacağı merak uyandırıyor.