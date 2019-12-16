Nejat İşler 'Saygı' ile geri dönüyor

Behzat Ç. dizisinde sergilediği performansla izleyiciden tam puan alan Nejat İşler oynadığı karakter olan Ercüment Çözer'i anlatan dizi ile geri dönüyor.

Behzat Ç.'nin yayınlandığı platform olan BluTv, bugün Instagram hesabından şaşırtıcı bir haber duyurdu. Behzat Ç. dizisini çeşitli nedenlerden ötürü bu sezon çekemeyeceklerini söyleyen platform, yeni bir proje olan 'Saygı' ile devam edeceklerini açıkladı.

Saygı dizisi, kötü karakter Ercüment Çözer'in kendi adaletini nasıl işlediğini anlatan bir dizi olacak. Dizinin 2020'de başlayacağını duyuran platform, kaç bölüm planlanacağı ve diğer karakterleri hakkında henüz bilgi vermedi.

NEJAT İŞLER KİMDİR?

Nejat İşler, 28 Şubat 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce seyyar satıcılık yapan İşler, daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Bölümüne başladı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesinin devlet konservatuar bölümünden mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı.

1995 yılında iki arkadaşıyla birlikte “Kahramanlar ve Soytarılar Tiyatrosu”nu kurdu. Tiyatronun kurulmasından sonra kendi oyunları için hikâyeler yazmaya başladı. “Tuhaf Şehir Hikayeleri”, “Biz Zavallı Erkekler” ve “Yalnızlık Benim Gizli Sevgilim” adlı üç kitap yazdı.

41.Antalya Altın Portakal Ödülleri için Erkek Oyuncu dalında aday olarak gösterildi.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Gurur, Deli Yürek, Şehnaz Tango, Nasıl Evde Kaldım, Dedem, Gofret ve Ben, Aşk ve Gurur, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Gülbeyaz, Aliye Eylül Fırtınası, Mustafa Hakkında Her şey, Anlat İstanbul, Çalıntı Gözler, Yaşamın Kıyısında, İki Süper Film Birden, Barda, Yumurta, Bıçak Sırtı, Kapalıçarşı, Kaybedenler Kulübü, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Keşanlı Ali Destanı, İntikam, İkimizin Yerine, İstanbul Kırmızısı, Bodrum Masalı.