Neşeli Hayatlar filmi konusu... Neşeli Hayatlar fragman, neşeli hayatlar oyuncu kadrosu... Yılbaşı akşamında izlenecek filmler

Kanal D ekranlarında, yılbaşı yayın akışında 00:15'te izleyiciyle buluşacak olan 2019 yapımlı filmin konusu;

Rıza Şenyurt, etliye sütlüye karışmayan, normal bir yurdum insanıdır. Kimsenin tavuğuna kış demez, hiç kimsenin kötülüğünü düşünmez, kendi yağında kavrulup hayatına sessizce devam eden sıradan bir garibandır. Ancak kendisinin hiç de "normal" olmayan bir özelliği vardır. Rıza, büyük bir alışveriş merkezinde yarı zamanlı Noel Baba olarak çalışır. Ancak rolünü üstlendiği adamı tanımamaktadır bile. Müslüman bir ülkenin arka sokaklarında yaşayan bu adam, hayata tutunmaya çalışırken, hem komik hem de hüzünlü bir yolculuğa çıkacaktır...

Filmin başrolü Rıza Şenyurt karakterini Yılmaz Erdoğan canlandırıyor. Yılbaşı konseptli olan film, gişede oldukça iyi hasılat yapmıştı. Neşeli Hayat’ın başrollerinde ise Yılmaz Erdoğan, Cezmi Baskın, Erdal Tosun, Büşra Pekin ve Ersin Korkut yer alıyor.



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