Popüler online dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in 'El Camino: Breaking Bad' isimli filmin fragmanında sansür uyguladığı belirtildi

El Camino: Breaking Bad filmi için yakın zamanda bir fragman yayınlandı. Netflix Türkiye tarafından yayınlanan fragmanın ardından gözler uluslararası fragmana çevrildi. İki fragman arasında kesilmiş bir sahne bulunması Türkiye’deki kullanıcılar arasında kısa sürede gündem oldu.



Orijinal fragmanda 0:28-0:36 saniyeleri arasında yer alan sahne, Netflix Türkiye‘nin yayınladığı fragmanda 0:26-0:36 saniyeleri arasında kesilmiş gibi görünüyor.



Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken, olay sosyal medyada gündem oldu.



Bazı kullanıcılar sansür nedeniyle Netflix’i sert bir şekilde eleştirirken, bazı kullanıcılar sansür uygulamasının başladığını kabul etmek için filmi görmek gerektiğini söylüyor.



ulusal.com.tr