Popüler online dizi ve film izleme platformu olan Netflix'in 'El Camino: Breaking Bad' isimli filmin fragmanında sansür uyguladığı belirtildi. Netflix Türkiye ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Tanıtım amaçlı fragmanların hassas olabilecek görüntüler içermesi durumunda, pek çok ülkede ilgili fragmanlar üzerinde ufak değişiklikler gerçekleştirebiliyoruz" dedi

El Camino: Breaking Bad filmi için yakın zamanda bir fragman yayınlandı. Netflix Türkiye tarafından yayınlanan fragmanın ardından gözler uluslararası fragmana çevrildi. İki fragman arasında kesilmiş bir sahne bulunması Türkiye’deki kullanıcılar arasında kısa sürede gündem oldu.



Orijinal fragmanda 0:28-0:36 saniyeleri arasında yer alan sahne, Netflix Türkiye‘nin yayınladığı fragmanda 0:26-0:36 saniyeleri arasında kesilmiş gibi görünüyor.



Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken, olay sosyal medyada gündem oldu.



Bazı kullanıcılar sansür nedeniyle Netflix’i sert bir şekilde eleştirirken, bazı kullanıcılar sansür uygulamasının başladığını kabul etmek için filmi görmek gerektiğini söylüyor.



NETFLIX TÜRKİYE: HASSAS OLABİLECEK GÖRÜNTÜLERDE UFAK DEĞİŞİKLİKLER GERÇEKLEŞTİREBİLİYORUZ



Netflix Türkiye ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Tanıtım amaçlı fragmanların hassas olabilecek görüntüler içermesi durumunda, pek çok ülkede ilgili fragmanlar üzerinde ufak değişiklikler gerçekleştirebiliyoruz" dedi.



Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:



"Bunun amacı, söz konusu içeriği izlemeyi seçmediği halde ailesiyle birlikte Netflix’e gelecek yapımları gözden geçiren üyelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve onların hassasiyetine saygı göstermek. Ancak bu yalnızca tanıtım amaçlı çalışmalarımızda başvurduğumuz bir yöntem. Üyelerimiz söz konusu içeriği 11 Ekim 2019 itibaren herhangi bir kesinti veya değişiklik olmaksızın izleyebilecek."



ulusal.com.tr