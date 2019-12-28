Netflix'in yeni dizisi olan Atiye'nin merak edilen oyuncusu Metin Akdülger kimdir? 

Netflix'in, Türkiye'deki ikinci projesi olan Atiye, dün 8 bölümle platformda izleyiciye sunuldu. Başrolünde, Beren Saat, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı dizi dün çok ses getirdi. Akdülger, dizide Ozan karakterini canlandırıyor.

Beren Saat ile sahnelerinin çok konuşulduğu Akdülger, 10 Nisan 1988 tarihi doğumlu. Bursa'da dünyaya gelen Akdülger, üniversite eğitimini Koç Üniversitesi'nde aldı. Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim aldı. Üniversite yıllarında, Yıldız Kenter'den oyunculuk eğitimi almıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Atiye, Şahsiyet, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kırık Kalpler Bankası, Analar ve Anneler, Medcezir, Bensiz



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