Netflix'in yeni dizisi The Witcher'ın konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? 2. sezon onayı aldı mı?

Netflix'in bugün yayınlanan dizisi The Witcher, Netflix izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Rivyalı Geralt rolünü Henry Cavill'in canlandırdığı dizide ana karakter para karşılığında canavar avlayan güçlü bir büyücü. Dizi 8 bölümden oluşuyor ve 2. sezon onayını şimdiden aldı.

FİLMİN KONUSU

Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor. Geralt'ın maceraları, Prenses Cirilla ile yolları kesiştiğinde, prensesi korumak zorunda kalır.

Dizi dünya üzerinde çok satan kitaplardan olan 'The Witcher' serisinden uyarlandı.

DİZİNİN KADROSU

Henry Cavill (Geralt of Rivia), Freya Allan (Prenses Ciri) ve Anya Chalotra (Yennefer) dışında yapımın oyuncu kadrosunda Jodhi May (Kraliçe Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia de Vries), Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo), Therica Wilson-Read (Sabrina Glevissig), Emma Appleton (Prenses Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) ve Anna Shaffer (Triss Merigold)

THE WITCHER ANA FRAGMAN



ulusal.com.tr