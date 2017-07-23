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Nihat Genç: Bunları kızılcık sopasıyla döveceksin

Yazar Nihat Genç Habertürk Televizyonunda canlı yayında “deve sidiği sağlıklı mı? erkek sidiği mi kız sidiği mi daha temiz” tartışması yapan akademisyenlere çok sert tepki gösterdi. Genç, “Bunları kızılcık sopasıyla döveceksin” dedi.

Nihat Genç: Bunları kızılcık sopasıyla döveceksin

Ulusal Kanal’da Erdem Atay’ın sunduğu Veryansın programında konuşan Genç, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Taslaman ile Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil’in konuşmalarının milli değerlere karşı olduğunu söyledi.

Genç, “Yahudi’nin sattığı suyla abdest alınır mı? Eğer alıyorsanız anca bunları tartışırsınız, Kudüs’te de Gazze’de de bizi 50 sene döverler” dedi. Yazar Genç, “Bu adamlara ne diyeceksin ki… Eskiden delileri kızılcık sopasıyla döverlerdi. Bunları da döveceksin. Başka türlü anlama şansı yok” ifadelerini kullandı.

İşte Nihat Genç’ten akademisyenlere verdiği tepki…
  



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Etiketler; #ulusal kanal #erdem atay #nihat genç
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