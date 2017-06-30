Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, NTV Spor'un kapatılacağı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Doğuş Grubu Eurolig şampiyonu olan Fenerbahçe'ye sponsor oldu. 3 yıllık anlaşmayaya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk imza attı.



Fenerbahçe basketbol takımının ismi Fenerbahçe Doğuş olarak değişirken imza töreninde Ferit Şahenk'e Ntv Spor'un kapatılıp kapatılmayacağı soruldu.



Şahenk, soruya "NTV Spor'un kapanma haberlerinisürekli okuyorum. Sadece ilgiyle izliyorum herkesi. Böyle bir şey olursa biz zaten açıklarız" yanıtını verdi./Hürriyet