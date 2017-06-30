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NTV Spor kapatılacak mı? Resmi açıklama geldi

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, NTV Spor'un kapatılacağı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

NTV Spor kapatılacak mı? Resmi açıklama geldi

Doğuş Grubu Eurolig şampiyonu olan Fenerbahçe'ye sponsor oldu. 3 yıllık anlaşmayaya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk imza attı.

Fenerbahçe basketbol takımının ismi Fenerbahçe Doğuş olarak değişirken imza töreninde Ferit Şahenk'e Ntv Spor'un kapatılıp kapatılmayacağı soruldu.

Şahenk, soruya "NTV Spor'un kapanma haberlerinisürekli okuyorum. Sadece ilgiyle izliyorum herkesi. Böyle bir şey olursa biz zaten açıklarız" yanıtını verdi./Hürriyet

Etiketler; #ntv spor #resmi açıklama #Ferit Şahenk
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