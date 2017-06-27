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NTV Spor kapatma kararı aldı

Yayın hayatına 2008'de başlayan NTV Spor kapatma kararı aldı. Bir karar değişikliği olmazsa NTV Spor 17 Temmuz'da yayın hayatına son verecek.

NTV Spor kapatma kararı aldı
Yayın hayatına 2008'de başlayan NTV Spor kapatma kararı aldı. Bir karar değişikliği olmazsa NTV Spor, 17 Temmuz'da yayın hayatına son verecek.
 
Üst liglerden olduğu kadar özellikle basketbolda altyapı milli takım maçlarını ekrana getirerek basketbolseverlerin alışkanlık duyuğu kanallar arasında yer alan NTV Spor ile ilgili karar üzüntü yarattı.
 
Ülkemizde düzenlenecek Erkekler Eurobasket'ten bazı maçlar bu karar sonucunda yayın haklarını alan NTV'de yayınlanacak, büyük olasılıkla NTV'nin programına alınmayan maçlar başka kanallara pas edilecek.
 
NTV Spor birçok spor sunucusu ve yorumcusunun yetişmesine de katkı vermişti. (Kaynak: Basketfaul)
Etiketler; #ntv spor #17 temmuz #kapanacak
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