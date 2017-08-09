Nuray Mert'in Cumhuriyet'teki yazılarına son verildi. Karar Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç tarafından iletildi

Cumhuriyet gazetesi, Nisan 2015'den itibaren bu yana haftada iki gün yazan Nuray Mert'in yazılarına son verdi.



Nuray Mert'e karar Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç tarafından iletildi.



Mert'in evrim teorisi ve müftülere nikah yetkisine ilişkin yazıları büyük tartışma yaratmıştı.



Gerekçe olarak, Mert’in son dönemdeki yazılarının Cumhuriyet’in yayın ilkeleriyle ters düşmesini gösteren Erinç, kararın, ‘Silivri’de tutuklu bulunan Cumhuriyet yöneticilerinin bilgisi dahilinde alındığını’ söyledi.



ulusal.com.tr