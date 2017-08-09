Cumhuriyet gazetesi, Nisan 2015'den itibaren bu yana haftada iki gün yazan Nuray Mert'in yazılarına son verdi.
Nuray Mert'e karar Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç tarafından iletildi.
Mert'in evrim teorisi ve müftülere nikah yetkisine ilişkin yazıları büyük tartışma yaratmıştı.
Gerekçe olarak, Mert’in son dönemdeki yazılarının Cumhuriyet’in yayın ilkeleriyle ters düşmesini gösteren Erinç, kararın, ‘Silivri’de tutuklu bulunan Cumhuriyet yöneticilerinin bilgisi dahilinde alındığını’ söyledi.
ulusal.com.tr
Nuray Mert'in Cumhuriyet'teki yazılarına son verildi. Karar Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç tarafından iletildi
Cumhuriyet gazetesi, Nisan 2015'den itibaren bu yana haftada iki gün yazan Nuray Mert'in yazılarına son verdi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.