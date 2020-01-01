O Ses Türkiye'de Seda Sayan'a Oğulcan şoku

Dün akşam O Ses Türkiye'ye konuk olan Oğulcan Engin, programa katılarak annesi Seda Sayan'ı şaşırttı. Gelişiyle Seda Sayan'a doğum günü sürprizi de yapan Oğulcan, annesine duygusal anlar yaşattı.

Oğulcan, şimdiye kadar hiç annesiyle beraber doğum gününü kutlayamadığını, çünkü annesinin her yılbaşı çalıştığını söyledi, bunun üzerinde sahneye pasta gelince Sayan gözyaşlarına hakim olamadı.

Tüm jüri üyeleri, Sayan'ın doğum gününü içtenlikle kutladı. Oğulcan Engin, performansının sonunda dönen jüri üyelerinden Hadise'yi seçti.

Hadise takımıyla birlikte gecenin kazananı oldu.





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