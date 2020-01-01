O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının birincisi kim oldu? Yarışmaya hangi ünlüler katıldı? Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk kıyasıya yarıştı...
31 Aralık yılbaşı gecesi, yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelen O Ses Türkiye'de birçok ünlü ismin katılımıyla renkli sahneler yaşandı. Ünlülerin sahne performanslarına göre değerlendirildiği program hangi jüri üyesine birincilik getirdi? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e kimler katıldı? Merve Dizdar, Gupse Özay, Serenay Sarıkaya, Oğulcan Engin, , İbrahim Büyükak, Max Kruse, Erdal Özyağcılar, Danilo Zanna, Bergüzar Korel, Fırat Aydınus, Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral, Afra Saraçoğlu, Tuvana Türkay
Dün akşam yayınlanan ve 2020'ye eğlenceli anlarla girilen programda, büyük hayran kitlelerine sahip ünlüler yer aldı. Merve Dizdar, Gupse Özay, Serenay Sarıkaya, Oğulcan Engin, İbrahim Büyükak, Max Kruse, Erdal Özyağcılar, Danilo Zanna, Bergüzar Korel, Fırat Aydınus, Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral, Afra Saraçoğlu ve Tuvana Türkay konuk olarak katıldı. Birbirinden güzel performans sergileyen ünlüler jüri üyeleri arasında seçim yaparken zorlandı.
Hadise'nin takımında olan ünlüler; Merve Dizdar, Gupse Özay, Serenay Sarıkaya ve Oğulcan Engin oldu.
Beyazıt Öztürk'ün takımında olan ünlüler: İbrahim Büyükak, Max Kruse ve Erdal Özyağcılar idi.
Seda Sayan'ın takımında olan ünlüler: Danilo Zanna, Bergüzar Korel, Fırat Aydınus, Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral yer aldı.
Murat Boz'un takımında olan ünlüler: Afra Saraçoğlu ve Tuvana Türkay oldu.
Alınan oylara bakılarak birinci seçilen takım ise Merve Dizdar, Gupse Özay, Serenay Sarıkaya ve Oğulcan Engin'in içinde bulunduğu Hadise'nin takımı oldu.
ulusal.com.tr
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