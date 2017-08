Sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in takipçi sayısı birden arttı. Önceki gün 3 bin olan takipçi sayısı dün 8 bin 908'e ulaştı. 'Abla hepimizin psikolojisini bozdun' diye mesaj atan da, 'Filiz Hanım üç gündür sizden bir açıklama bekliyorum. Niçin Vatan Şaşmaz'ı öldürdünüz?' diye soran da var.

Sabah Gazetesi'nden Mevlüt Tezel'in, "Öbür Taraftan Filiz Aker’in Konuşmasını Bekleyenler de Var" başlıklı yazısı şöyle:



"Dün birol güven'e Twitter'dan bir takipçisinin 'Birol Bey, Vatan Bey'in (Şaşmaz) yerine kim oynayacak? Oğlum oyuncu, düşünür müsünüz?' diye yazdığından bahsedip 'Biz toplum olarak hangi ara, nasıl bu hale geldik?' diye sormuştum.



Daha anormal gelişmeler var. Filiz Aker'in; Şaşmaz'ı öldürüp intihar ettikten sonra, İnstagram'daki takipçi sayısı hızla artıyor. Sayı, önceki gün 3 bine yükselmişti. Dün bu yazıyı yazdığım saatlerde ise 8 bin 908'e ulaştı.



Ölmüş bir insan neden takip edilir? Aker'in öbür taraftan paylaşım yapacağını düşünenler mi var? Bir de Aker'in eski paylaşımlarının altına yorumda bulunanlar var. Aker'in The Ritz-Carlton' etiketiyle paylaştığı fotoğrafa tam 4 bin 479 yorum yapılmış. Aker'in, takip ettiği insan sayısı 552 ama o fotoğrafı beğenen sayısı ise 844.



"NİYE ÖLDÜRDÜNÜZ?"



Gelelim yorumlara... Çoğu insan, Aker'e burada paylaşamayacağım cinsten hakaretlerde bulunmuş ve küfür etmiş. İçlerinde ilginç bulduklarım ise şöyle:

tark_346534 adlı kullanıcı 'Abla hepimizin psikolojisini bozdun, neden böyle bir şey yaptın ki, ahh ah' diye yazmış.



Cemil_yalcn_cemilizm ise Aker'in öbür taraftan yanıt vermesini bekliyor: Filiz Hanım, üç gündür sizden bir açıklama bekliyorum. Niçin Vatan Şaşmaz'ı öldürdünüz?



Aker'in hesabından takipçi peşinde koşanlar da var. Örneğin fundakarasoyy adlı kullanıcı, 'Son dakika! Vatan Şasmaz'ın sansürsüz ölüm fotosu hikayemde' diye yazmış.



Hafiyeliğe soyunanlar da var. Oktays19 'Bence Dora işin içinde, bak demedi demeyin. Haberi vardı Vatan'ı öldüreceğinden' diye yazmış, Burcin_yusa adlı kullanıcı; Şaşmaz'ın Aker'in fotoğraflarını beğendiğini iddia etmiş. Bu yoruma ravzakrbyr itiraz etmiş: O beğenen Vatan Şaşmaz değil, Vatan Şaşmaz'ın ölümünden sonra açılan sahte bir hesap. Burcin_yusa ise 'Tamam bak Vatan bey kadını takıp etmiyor ama kadının profili açık olduğu için beğenmiş işte' demiş.



Öldürüldükten sonra Şaşmaz'ın adına sahte hesap açıp Aker'in fotoğraflarını beğenmek, intihar etmiş bir insana 'Neden öldürdün?' diye sormak, ölen birini takip etmek vs... Vatan Şaşmaz cinayeti toplum olarak ruh sağlımızın iyiye gitmediğini de göstermiş oldu."



