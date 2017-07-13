Türk basınının kıdemli isimlerinden gazeteci yazar Okay Gönensin 67 yaşında hayatını kaybetti. 1975 yılında başladığı meslek hayatı boyunca çok sayıda gazetede görev alan Gönensin, yarın toprağa verilecek.

Sürekli basın kartı sahibi gazeteci Okay Gönensin geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Değerli Üyemiz Okay Gönensin'i kaybettik. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." denildi.



1950 yılında Sarıkamış’ta doğan Gönensin, gazeteciliğe 1975'te başlamıştı. Cumhuriyet, Sabah, Yeni Yüzyıl, Star ve Yeni Binyıl gazetelerinde yazı işleri müdürü, yayın koordinatörlüğü, genel yayın yönetmenliği, köşe yazarı ve başyazar olarak çalıştı.



2002'de Vatan Gazetesini kuran Gönensin'in cenazesi Zincirlikuyu Caminde yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



ulusal.com.tr