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Ökkeş, hırsını alamıyor! Güvercin 6. bölüm fragmanı yayınlandı! 5. bölümde neler oldu? 

Her pazar Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Güvercin dizisi, dün 5. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kenan'ı vuran Zülüf, Ökkeş'in hışmına uğrar! 5. bölüm özet... 6. bölüm fragman yayında! 

MEDYA 23.12.2019, 11:45
Ökkeş, hırsını alamıyor! Güvercin 6. bölüm fragmanı yayınlandı! 5. bölümde neler oldu? 

Dün akşam sevenleriyle buluşan Güvercin dizisi yine heyecan dolu sahnelerle ekranlara geldi. Zülüf, ailesi için her şeyi; Kenan ise Zülüf için elinden geleni yapmaya başlar...

5. BÖLÜM ÖZET

Ökkeş cezaevinden çıkar ve eve döner.Ökkeş'in varlığı, Zülüf için en zorlayıcı sınav olur. Kenan'ın odasında babasının suçlandığı cinayette kullanılan silahın aynısını gören Zülüf, Kenan'dan bunları açıklamasını ister. Bu sırada sinirlenen Zülüf, Kenan'ın da üstüne gelmesiyle istemeden Kenan’ı vurur. Ökkeş, kendisine uygulanan adaletin aynısını Zülüf içinde ister. Kenan ne olursa olsun, Zülüf'ün arkasında durur. 

6. BÖLÜM FRAGMAN

ulusal.com.tr

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